Вышла финальная серия первого сезона легендарного сериала «Властелин колец: Кольца власти»

На сервисе Prime Video состоялась премьера восьмой, финальной серии первого сезона легендарного телевизионного сериала «Властелин колец: Кольца власти». Теперь фанатам остается только ждать второй сезон.

На создание сериала потратили более чем $ 700 млн. К слову, это самое дорогое шоу в истории культуры. Несмотря на такие немислымие деньги, сериал так и не смог получить высоких оценок от зрителей. Критикуют его за актерский состав, сюжетные моменты, невнятную историю. Но в целом финал оказался удовлетворительным.

Отметим, что второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет не скоро. Создатели говорят, что хотят поработать над ним на протяжении нескольких лет. В лучшем случае, очередной сезон стоит ожидать не ранее 2024 года. Съёмки уже начались, но не в Новой Зеландии, а в Британии с целью экономии.

Добавим, что показывает фильм Amazon Prime. В России работа сервиса ограничена. С марта 2022 доступ к фильмам и сериалам для россиян там закрыт. Поэтому пользователи РФ не смогли легально посмотреть ленту «Кольца власти».



