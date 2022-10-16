Пошёл по пути звёздного отца: как сейчас живёт 37-летний сын музыканта Виктора Цоя

Великий музыкант Виктор Цой погиб более 30 лет назад. У рокера остался сын. Александр почти не помнит своего знаменитого папу.

Сейчас наследнику Цоя 37 лет. Молодой человек долго держался в тени. Александр полюбил музыку с детства. Парень играл в группе Para bellvm, позже создал собственный коллектив «Ронин».

Александр пишет музыку и тексты, увлекается мотоциклами, живописью и дизайном. Наследник певца занимается популяризацией творчества группы своего звёздного родственника.

Мне хотелось бы, чтобы люди, которые перепевают песни группы, делали это от души, пропускали их через себя, добавляли что-то новое. А не просто, одевшись как участники «Кино», пытались точно исполнить хиты. На самом деле это невозможно», - рассказывает Александр.

Александр Цой женат. Жену зовут Елена Осокина. У пары есть ребенок, но о подробностях из личной жизни Цой-младший не говорит. Внешне он мало похож на Виктора Цоя, но ему близок рокерский стиль. У молодого исполнителя длинные волосы, много татуировок.