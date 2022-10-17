«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе заметили многочисленные беспилотники. Ударами вновь поразили объекты инфраструктуры. Корреспонденты МК выяснили, что происходит в украинской столице.

Над Киевом с утра понедельника стоял столб густого дыма. Как заявил мэр Виталий Кличко, пострадало одно из зданий в Шевченковском районе. Из-за взрывов одним из пораженных объектов является офис «Укрэнерго». Там в итоге произошел пожар. Сейчас работают пожарники и медики.

Движение в центре столицы практически остановилось. Закрыли несколько улиц, включая Крещатик. Также коллапс на железнодорожном вокзале. По данным "Укрзализныци", поезда отправляются по графику, но все пассажиры дожидаются транспорт в бомбоубежищах. Высадка и посадка проходит благодаря подземным переходам. Те, кто не успел на поезд из-за тревоги, уезжают следующим рейсом.

По поводу всего происходящего высказался руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак. Он призвал как можно скорее усилить с помощью ПВО защиту Киева.