«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Image 16+
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
Военные новости
Фото из открытых источников

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе заметили многочисленные беспилотники. Ударами вновь поразили объекты инфраструктуры. Корреспонденты МК выяснили, что происходит в украинской столице.

Над Киевом с утра понедельника стоял столб густого дыма. Как заявил мэр Виталий Кличко, пострадало одно из зданий в Шевченковском районе. Из-за взрывов одним из пораженных объектов является офис «Укрэнерго». Там в итоге произошел пожар. Сейчас работают пожарники и медики.

Движение в центре столицы практически остановилось. Закрыли несколько улиц, включая Крещатик. Также коллапс на железнодорожном вокзале. По данным "Укрзализныци", поезда отправляются по графику, но все пассажиры дожидаются транспорт в бомбоубежищах. Высадка и посадка проходит благодаря подземным переходам. Те, кто не успел на поезд из-за тревоги, уезжают следующим рейсом.

По поводу всего происходящего высказался руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак. Он призвал как можно скорее усилить с помощью ПВО защиту Киева.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Сегодня, 19:27

«МК»: слова западных политиков о «ядерном Армагеддоне» вызвали сумятицу

14-10-2022, 21:09

Последствия отключения Starlink для ВСУ окажутся настоящей катастрофой

14-10-2022, 20:53

ВСУ проводят ротацию для укрепления позиций в Бахмуте

14-10-2022, 18:11

Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ

12-10-2022, 10:08

Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль

11-10-2022, 22:19

В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми

11-10-2022, 22:19

Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области

11-10-2022, 10:33

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска

9-10-2022, 08:11

ВСУ нанесли удар по хранилищу топлива в Иловайске

8-10-2022, 08:33

Эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие системные ошибки были допущены в ходе СВО

7-10-2022, 12:48

Мобилизованного со скандалом свердловского хирурга Дьячка вернули на работу

6-10-2022, 12:57

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

5-10-2022, 11:02

Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

4-10-2022, 12:28

Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО

3-10-2022, 13:18

Генерал-лейтенант ВС Украины Наев не исключил попытку захвата Киева войсками ВС РФ

2-10-2022, 22:51

Военкор Сладков удивлен, что линия фронта теперь проходит по окраине Кременной в Луганской области

2-10-2022, 17:43

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

1-10-2022, 18:06

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в закрытый Ростов-на-Дону

1-10-2022, 12:21

РИА «Новости»: Кто противостоит РФ — враг назван по имени

1-10-2022, 12:01

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации
  • 15-10-2022, 12:45

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек
  • 15-10-2022, 12:58

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
  • Сегодня, 19:27

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации
  • 15-10-2022, 12:45

Опубликованы списки заболеваний, с которыми граждане РФ не подлежат частичной мобилизации

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит

Журналист Сергей Соседов объяснил слова Наташи Королевой о концертах для российского народа
  • 15-10-2022, 11:05

Журналист Сергей Соседов объяснил слова Наташи Королевой о концертах для российского народа

Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая

68-летнюю тяжелобольную раком певицу Лайму Вайкуле подвели ноги на собственном концерте в Риге
  • Сегодня, 11:38

68-летнюю тяжелобольную раком певицу Лайму Вайкуле подвели ноги на собственном концерте в Риге

Поклонники советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле вздрогнули от новых снимков с тяжелобольной звездой. Решение 68-летней

Новости партнеров
Новости партнеров
Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
  • Вчера, 18:54

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса

Полежаев: Раздачи повесток путем облав в Петербурге не дают результата 
  • 15-10-2022, 20:43

Полежаев: Раздачи повесток путем облав в Петербурге не дают результата 

Распространение повесток в Санкт-Петербурге путем облав неоправданно, считает политтехнолог Вадим Полежаев. По оценке эксперта, частичная мобилизация

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек
  • Вчера, 13:51

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду», эксклюзивный показ которой стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день

Ученые предположили, что человечество начнет вымирать на Земле уже к 2100 году
  • 15-10-2022, 22:05

Ученые предположили, что человечество начнет вымирать на Земле уже к 2100 году

Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на