Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе
У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону
Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра
Актёр Алексей Панин, выступающий против проведения СВО РФ, в беседе с режиссёром Романом Качановым на его канале в Ютуб вспомнил о фильме «Гена
Певица Валерия решила отменить свои концерты, решив, что сейчас не подходящее время для веселья, которое она дарит слушателям во время выступлений:
О крутом нраве Аллы Борисовной Пугачевой много лет ходят слухи. В звездных кругах вспоминают, что именно Примадонна решала, кого из артистов нужно
До России добрался новый опасный вирус. Речь идет о новом штамме вируса гриппа под названием H3N2. Такого штамма в РФ ранее не было. Завезли его из
Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,
Сразу после сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на Киев украинский государственный концерн «УкрОборонПром» анонсировал завершение работ по
Утром в понедельник, 17 октября, на проспекте Стачек в Кировском районе Северной столицы обрушился фрагмент наружной отделки дома № 79. К счастью,
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