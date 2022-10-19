Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону спецоперации на военную службу. Об этом сегодня пишет Readovka.

14 октября 2022 года Стрелков приехал в подразделение под своей паспортной фамилией - Игорь Гиркин. Но бойцы быстро разоблачили известного "новобранца". Командованием было принято решение не принимать в строй Стрелкова.

Впрочем, Стрелков-Гиркин хочет добиться того, чтобы через восемь лет после последнего боя его снова взяли в добровольцы. Военный деятель работает над переговорами с руководством военной части и не оставляет надежд отправиться в зону проведения СВО.