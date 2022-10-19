Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

Image 16+
Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России
Военные новости
Фото из открытых источников

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону спецоперации на военную службу. Об этом сегодня пишет Readovka.

14 октября 2022 года Стрелков приехал в подразделение под своей паспортной фамилией - Игорь Гиркин. Но бойцы быстро разоблачили известного "новобранца". Командованием было принято решение не принимать в строй Стрелкова.

Впрочем, Стрелков-Гиркин хочет добиться того, чтобы через восемь лет после последнего боя его снова взяли в добровольцы. Военный деятель работает над переговорами с руководством военной части и не оставляет надежд отправиться в зону проведения СВО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

Сегодня, 14:04

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

17-10-2022, 19:27

«МК»: слова западных политиков о «ядерном Армагеддоне» вызвали сумятицу

14-10-2022, 21:09

Последствия отключения Starlink для ВСУ окажутся настоящей катастрофой

14-10-2022, 20:53

ВСУ проводят ротацию для укрепления позиций в Бахмуте

14-10-2022, 18:11

Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ

12-10-2022, 10:08

Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль

11-10-2022, 22:19

В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми

11-10-2022, 22:19

Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области

11-10-2022, 10:33

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска

9-10-2022, 08:11

ВСУ нанесли удар по хранилищу топлива в Иловайске

8-10-2022, 08:33

Эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие системные ошибки были допущены в ходе СВО

7-10-2022, 12:48

Мобилизованного со скандалом свердловского хирурга Дьячка вернули на работу

6-10-2022, 12:57

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

5-10-2022, 11:02

Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

4-10-2022, 12:28

Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО

3-10-2022, 13:18

Генерал-лейтенант ВС Украины Наев не исключил попытку захвата Киева войсками ВС РФ

2-10-2022, 22:51

Военкор Сладков удивлен, что линия фронта теперь проходит по окраине Кременной в Луганской области

2-10-2022, 17:43

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

1-10-2022, 18:06

E1: На радарах замечены самолеты, летающие из Екатеринбурга в закрытый Ростов-на-Дону

1-10-2022, 12:21

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
  • 17-10-2022, 19:27

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России
  • Сегодня, 14:04

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»
  • 17-10-2022, 13:38

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»

Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра

Панин высказался об известных российских актерах, которых разделила СВО
  • 17-10-2022, 13:29

Панин высказался об известных российских актерах, которых разделила СВО

Актёр Алексей Панин, выступающий против проведения СВО РФ, в беседе с режиссёром Романом Качановым на его канале в Ютуб вспомнил о фильме «Гена

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России
  • 17-10-2022, 14:20

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России

Певица Валерия решила отменить свои концерты, решив, что сейчас не подходящее время для веселья, которое она дарит слушателям во время выступлений:

Сбежавшая из РФ в Израиль примадонна Алла Пугачева загубила карьеру молодой певицы Нуци
  • 16-10-2022, 18:21

Сбежавшая из РФ в Израиль примадонна Алла Пугачева загубила карьеру молодой певицы Нуци

О крутом нраве Аллы Борисовной Пугачевой много лет ходят слухи. В звездных кругах вспоминают, что именно Примадонна решала, кого из артистов нужно

Новости партнеров
Новости партнеров
Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус
  • 17-10-2022, 22:33

Жуткая болезнь: до России добрался новый опасный вирус

До России добрался новый опасный вирус. Речь идет о новом штамме вируса гриппа под названием H3N2. Такого штамма в РФ ранее не было. Завезли его из

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми
  • Вчера, 11:07

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву
  • 17-10-2022, 18:53

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву

Сразу после сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на Киев украинский государственный концерн «УкрОборонПром» анонсировал завершение работ по

«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге
  • 17-10-2022, 13:34

«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге

Утром в понедельник, 17 октября, на проспекте Стачек в Кировском районе Северной столицы обрушился фрагмент наружной отделки дома № 79. К счастью,