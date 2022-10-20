Политолог Сосновский предрек стирание последних 30 лет истории России

Image 16+
Политолог Сосновский предрек стирание последних 30 лет истории России
Политика
Фото из открытых источников

Окончательный разрыв отношений между Западом и Россией потребует и стирания прошлого нашей страны. В этом уверен политолог Александр Сосновский, пишет МК.

Согласно его прогнозу, будет переписана не только история Второй мировой войны, но и новейшая история Российской Федерации. Речь о 30 годах после распада Советского Союза.

Запад также отречется от культурного наследия России. Будут игнорироваться наравне с российскими классиками даже Солженицын и Сахаров, которые всегда были популярны на Западе из-за своих взглядов.

Таким образом, страны Запада берут курс на полный разрыв с Россией из-за специальной военной операции, которую Москва проводит на территории Украины почти 8 месяцев, с 24 февраля 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Совбезе РФ заявии, что США и ЕС продолжают «толкать Киев в самое пекло»

12-10-2022, 21:34

Политологи рассказали, продолжит ли Россия бомбардировки Украины

10-10-2022, 18:19

Военкоматы перенесли частичную мобилизацию в Свердловской области

10-10-2022, 12:06

Военкор Рожин: «ответка» за Крымский мост получилась более чем достойной

10-10-2022, 12:00

Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее

8-10-2022, 22:29

Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при мобилизации в России

8-10-2022, 22:10

Врач-уролог Кулаков перечислил болезни мочеполовой системы, несовместимые с мобилизацией

8-10-2022, 09:49

В Сети появились первые фото и видео с разрушениями на Крымском мосту

8-10-2022, 09:48

Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

8-10-2022, 08:19

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян

7-10-2022, 21:27

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости введения военных трибуналов из-за ситуации на фронте

7-10-2022, 13:38

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

6-10-2022, 21:36

Эксперты назвали наиболее вероятные направления ударов ВСУ

6-10-2022, 21:26

Newsweek: США следует провести спецоперации с целью убрать Путина

6-10-2022, 14:18

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

6-10-2022, 11:26

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

6-10-2022, 10:59

В Волгограде из-за частичной мобилизации скупили все бронежилеты и каски

5-10-2022, 22:50

Сладков заявил, что на Украину прибудут сотни тысяч российских мужчин, которые видят войну по-другому

5-10-2022, 15:23

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

5-10-2022, 11:02

В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили

5-10-2022, 10:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
  • 17-10-2022, 19:27

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России
  • Вчера, 14:04

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону

Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России
  • Вчера, 18:13

Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция. В частности, он сказал, что относится скептически к мнению

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России
  • 17-10-2022, 14:20

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России

Певица Валерия решила отменить свои концерты, решив, что сейчас не подходящее время для веселья, которое она дарит слушателям во время выступлений:

Лжемиллионер Игорь Саванец в финале «Мистер Х» выбрал девушку-барбера Тимати
  • Вчера, 10:56

Лжемиллионер Игорь Саванец в финале «Мистер Х» выбрал девушку-барбера Тимати

Названо имя победительницы первого сезона реалити-шоу «Мистер X», которое выходило на телеканале «Пятница». Главный герой проекта, лжемиллионер Игорь

Режиссер Родин заявил, что Алла Пугачева в начале 90-х годов резко потеряла популярность
  • 18-10-2022, 19:18

Режиссер Родин заявил, что Алла Пугачева в начале 90-х годов резко потеряла популярность

Начало 90-х годов сильно ударило по карьере Аллы Пугачевой. После неудачно проведенной липосакции, от которой Примадонна российской эстрады едва не

Новости партнеров
Новости партнеров
Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву
  • 17-10-2022, 18:53

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву

Сразу после сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на Киев украинский государственный концерн «УкрОборонПром» анонсировал завершение работ по

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми
  • 18-10-2022, 11:07

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,

«Столовая №14» накормила учеников школы №358 Московского района заплесневелыми обедами
  • 18-10-2022, 16:37

«Столовая №14» накормила учеников школы №358 Московского района заплесневелыми обедами

В столовой школы №358 Московского района детям выдали плесневелый хлеб. Об инциденте рассказали родители учеников, которым удалось сфотографировать

Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно
  • 18-10-2022, 17:11

Полиция Санкт-Петербурга выявила в обычной квартире нелегальное казино, работавшее круглосуточно

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции задержана группа, организовавшая в квартире незаконное игорное заведение. За два года злоумышленникам удалось