Окончательный разрыв отношений между Западом и Россией потребует и стирания прошлого нашей страны. В этом уверен политолог Александр Сосновский, пишет МК.

Согласно его прогнозу, будет переписана не только история Второй мировой войны, но и новейшая история Российской Федерации. Речь о 30 годах после распада Советского Союза.

Запад также отречется от культурного наследия России. Будут игнорироваться наравне с российскими классиками даже Солженицын и Сахаров, которые всегда были популярны на Западе из-за своих взглядов.

Таким образом, страны Запада берут курс на полный разрыв с Россией из-за специальной военной операции, которую Москва проводит на территории Украины почти 8 месяцев, с 24 февраля 2022 года.