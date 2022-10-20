Смолянина с грыжами в позвоночнике прямо с больничного отправили на фронт

Жительница Смоленской области обратилась к журналистам за помощью. Девушка рассказала, что ее 47-летний отец, который с 22 сентября находится на больничном и принимает препараты, получил повестку. Мужчина из-за грыж в позвоночнике не может стоять и чаще находится в сидячем положении. Но это не помешало медкомиссии отправить смолянина в зону СВО.

Отцу девушки врач назначил несколько препаратов, включая уколы. Забрали мужчину из деревни Раевка 25 сентября, доставив в Дом культуры в Монастырщине. Направили смолянина на медицинский осмотр в ЦРБ. Невролог, который выписывал больничный, не увидел ничего страшного в мобилизации пациента.

Девушка не знает о местонахождении отца. Она обратилась в военную прокуратуру и написала жалобу представителям Комиссии по вопросам мобилизации на сайте Госуслуг. В ответе получила сообщение, что мобилизованный проходил медицинский осмотр врачом военной академии, в результате которого заболеваний у мужчины не было обнаружено.

Девушка пояснила, что медик назначил родственнику препараты с явкой на осмотр 11 октября. Семья призывника требует повторную медицинскую комиссию и планирует обратится в суд.