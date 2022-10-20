Стремоусов: ВСУ не смогут прорвать Каховскую дамбу у оборону у Херсона

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Стремоусов: ВСУ не смогут прорвать Каховскую дамбу у оборону у Херсона
Политика
Фото из открытых источников

Заместитель губернатора Херсонской области заявил, что ВСУ не смогут никак прорвать Каховскую дамбу. Кирилл Стремоусов заявил, что строили ее еще в советское время, поэтому для разрушения дамбы потребуется огромное количество тротила. 

Политик подчеркнул, что даже если украинская армия пробьет шлюзы, это критично не отразится на правобережной части области.

Левобережная часть находится ниже, там могут быть подтопления, хотя это не критично. Вода максимум может подняться до метра, — заявил он.

Также заместитель губернатора отметил, что «попытки атак ВСУ у Херсона не прекращаются, но не имеют запала».

Все успехи, на которые ссылаются, это перегруппировки. Наше главное преимущество — степь, где видно все, как на блюдечке. Прорвать линию обороны ВСУ не удастся, в 60 тысяч военнослужащих на юге я тоже не верю. Максимально 30 тысяч есть, и они не хотят умирать,

— добавил Кирилл Сергееевич.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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