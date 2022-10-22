Политолог Дугин заявил, что в ходе переговоров Запад настоит на отказе РФ от Крыма и Донбасса

Запад будет настаивать на том, чтобы Россия отказалась от Крыма и Донбасса.

В этом уверен политолог Александр Дугин. Но также он предполагает, что у РФ потребуют Сибирь и Кавказ.

«Линия врага в рамках диалога будет строиться только на одном: отдавайте Крым, отдавайте все четыре субъекта России, которые мы недавно приняли… Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации», — сказал Дугин.

Отметим, Украина уже не раз заявляла о том, что от своих территорий отказываться не собирается и готова вести за них бои. Киев рассчитывает на поддержку Запада, который, в свою очередь, заинтересован ослабить РФ затяжным вооруженным конфликтом.

При этом на Западе все чаще звучат заявления, что Россия в нынешнем ее формате несет угрозу мировой безопасности, поэтому необходимо поддерживать российские регионы, которые захотят выйти из состава РФ.