Пригожин: уверенная и слаженная работа противника не мешает бойцам ЧВК «Вагнер» двигаться вперед

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Пригожин: уверенная и слаженная работа противника не мешает бойцам ЧВК «Вагнер» двигаться вперед
Военные новости
Фото из открытых источников

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов, касающиеся создания оборонительных сооружений на Луганском направлении и продвижения бойцов ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута.

По словам бизнесмена, фортификационные сооружения, так называемая «Линия Вагнера», находятся во втором и третьем эшелоне обороны, за спинами наступающих подразделений.

«Сделаны они, как я уже говорил, для того, чтобы находящиеся за спинами ЧВК «Вагнер» бойцы чувствовали себя более уверенно, а также, чтобы в случае прорыва фронта на каком-нибудь направлении, они смогли основательно затормозить продвижение противника», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Говоря о работе ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, Пригожин отметил, что подразделения каждый день продвигаются вперед. По словам бизнесмена, в условиях современных конфликтов серьезным продвижением считается даже100 или 200 метров в день.

«Наши подразделения постоянно встречают серьезнейшее сопротивление противника. Замечу, противник хорошо подготовлен, замотивирован, работает уверенно и слажено. Но это не мешает нашим бойцам двигаться вперед. Сколько времени это займет —прокомментировать не могу, цыплят по осени считают», — подытожил предприниматель.

Ранее Пригожин рассказал о создании «Линии Вагнера» в граничащей с Украиной Белгородской области. Позже в СМИ появились кадры оборонительных сооружений, необходимых для защиты границы России на случай попытки прорыва со стороны ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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