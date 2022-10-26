В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины

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В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины
Политика
Фото из открытых источников

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения ВСУ и жаждут возвращения в Украину. Главный костяк таких желающих херсонцев приходится на представителей сферы торговли и услуг.

Сообщается, что многие торговцы начали требовать оплачивать за товар гривнами, а не рублям. Дошло даже до того, что херсонские власти решили заняться данной проблемой, поскольку такие случаи не одиночные. Теперь за отказ принимать рубли либо саботаж решения администрации, может грозить наказание в виде выдворения на территорию, подконтрольную Киеву.

Напомним, что во время референдума «ждуны» бойкотировали голосование и всячески скрывали информацию с адресами участков. Сейчас те, кто остался в Херсоне, бойкотируют рубль. Несколько дней назад появился видеоролик, который стал популярным. В кадре продавщица небольшого магазина отказалась продавать пельмени за рубли. В итоге мужчина взял товар бесплатно.

Добавим, по данным МК, и до эвакуации мелкие магазины практически не принимали рубли, в отличие от супермаркетов. Большинство заведений закрыто. Заправки работают за доллары, в аптеках - по разному. Новые муниципальные аптеки перешли на российские карты. Банки тоже закрыты, а в кафе везде просят гривны.

Также одна местная пророссийская активистка говорит, что «ждуны» особо не пакостят. Прокричат «Слава Украине», и на этом все. А вот курс за рубль до эвакуации давали 0,75 гривны. Сейчас предлагают 0,5 или 0,3 гривны».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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