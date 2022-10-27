Константин Сивков считает, что ВС РФ могут разгромить армию ВСУ к весне 2023 года

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Константин Сивков считает, что ВС РФ могут разгромить армию ВСУ к весне 2023 года
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Россия продолжает «военную спецоперацию» на территории Украины, хотя ей приходится платить больше, чем ожидалось.

Военный эксперт Константин Сивков еще минувшей зимой говорил о том, что РФ сумеет разгромить Украину за считанные дни. Позднее он уже прогнозировал победу к концу весны, ожидал победы до осени, а сейчас уже говорит о том, что войска РФ смогут разбить ВСУ к весне следующего года, пишет «Московский комсомолец».

Эксперт прогнозирует, что к весне 2023 года Россия будет контролировать всю территорию Украины. И это при том, что до весны осталось чуть более 4-х месяцев, а за 8 месяцев боев ни одна область Украины не контролируется РФ на 100%, хотя РФ и объявила 4 украинские области своими.

Сивков заявил, что сейчас серьезные проблемы в Херсонской области. Также ВСУ продолжают атаки на линии Сватово-Кременная. Но Сивков не теряет уверенности в том, что ситуацию ВС РФ удастся переломить. Ведь на фронт уже прибывают мобилизованные.

В России была объявлена мобилизация, чтобы усилить профессиональную армию. Мобилизованных начали отправлять на фронт в первые же недели мобилизации и уже есть информация о том, что по стране идут похороны тех, кому вручили повестки после 21 сентября.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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