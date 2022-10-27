Константин Сивков считает, что ВС РФ могут разгромить армию ВСУ к весне 2023 года

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда
В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения
Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав
В минувшем году журналистка Ксения Собчак выпустила документальный фильм об инфоцыганах. Телеведущая упомянула в нем многих знаменитостей, включая
Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram решила прокомментировать ситуацию, которая сложилась с Ксенией Собчак, сбежавшей из РФ. Телеведущая
Актер Евгений Урбанский стал известен зрителю благодаря главной роли в «Коммунисте» и «Чистом небе». Последней работой артиста является картина
В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,
По итогам летнего туристического сезона турпоток в Тверскую область превысил показатели прошлого года на 10%. В целом по итогам 2022 года ожидается,
На Донецком направлении фронта утром во вторник, 25 октября, начались мощные артиллерийские дуэли. Об этом в своем Телеграм-канале информирует
Телевизионное шоу канала ТНТ «Игра» благодаря своей схожести с КВН, нестандартному юмору и участию многих звезд, стало весьма популярным. Но в эфире
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