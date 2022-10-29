«МК»: Стало известно, почему слоны и киты никогда не болеют раком

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«МК»: Стало известно, почему слоны и киты никогда не болеют раком
Новости науки
Фото из открытых источников

Онкозаболевания вызывают генные мутации, которые в итоге накапливаются в клетках через некоторое время. Но такие долгоживущие животные, как киты и слоны, никогда не болеют раком. Ученые этот феномен назвали парадоксом Пето.

У многих других животных и людей есть ген p53, он восстанавливает поврежденную при репликации ДНК. У слонов есть 20 копий гена, у каждой копии два варианта. То есть, всего 40 копий по сравнению с человеком, у которого только один вариант. Новое исследование ученых в области молекулярной биологии и эволюции показало, что именно эта особенность обеспечивает успешную борьбу с онкологическими болезнями.

Это открытие даст много возможностей для восстановления поврежденного генома у человека. Генная особенность слонов станет удивительным ресурсом для лучшего понимания внутренней клеточной реакции на различные повреждения ДНК. Пока что механизм, который китам позволяет избегать рака, прицельно не изучен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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