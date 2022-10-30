Подольская не стала молча выслушивать критику Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

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Подольская не стала молча выслушивать критику Тарасовой на шоу «Ледниковый период»
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Фото из открытых источников

Певицу Наталью Подольскую пригласили вновь принять участие в популярном шоу "Ледниковый период". Партнером исполнительницы  стал Дмитрий Соловьев. Пара на люду показала красивый номер с элементами "кабаре", однако добиться желаемого результата так и не смогла.

Первой решила высказать свое мнение Татьяна Тарасова. Она не оценила старания звездных участников. Зрители аплодировали Наталье и Дмитрию, хотя заслуженный тренер сказала, что их номер ее не впечатлил. Он был не веселым, а некоторые из элементов были выполнены несовершенно.

Ксения Алферова Подольскую и ее партнера поддержала. Актриса заявила, что она симпатизирует паре, в глазах у которой есть задор. Всю вину судья переложила на постановщиков, которые, по ее мнению, не смогли создать хорошую хореографию.

Лянка Грыу также акцентировала внимание на энтузиазме и эмоциональности жены Преснякова, хотя признала, что Наталье все же не хватает техники.

Подольская публично ответила на критику Тарасовой. Артистка отметила, что техника номера, действительно, не была идеальной, что связано с ее плохим самочувствием.

«Я в съемку сильно болела. Желание было одно —только лечь на лед и умереть», — призналась певица.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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