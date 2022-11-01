Из портов Одессы продолжают выходить сухогрузы, несмотря на отказ РФ от зернового соглашения

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Из портов Одессы продолжают выходить сухогрузы, несмотря на отказ РФ от зернового соглашения
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Россия вышла из так называемой «зерновой сделки», зерно продолжают вывозить из украинских портов. Об этом пишут украинские СМИ, отмечая, что Турция обещала защиту судам, которые пойдут по зерновому коридору.

1 ноября группа из четырех сухогрузов вышла из Одессы в Стамбул, а еще одно судно следует в порт города Мерсин.

При этом Минобороны РФ утверждает, что не дает никаких гарантий безопасности, поскольку российская сторона считает, что Украина использует зерновой коридор для ведения боевых действий. Киев это отрицает, заявляя, что Украина готова и далее выполнять условия зернового соглашения.

Стоит отметить, что зерновой коридор проходит в западной части Черного моря, вдоль побережья Украины, Румынии и Болгарии, а также Турции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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