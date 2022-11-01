Из портов Одессы продолжают выходить сухогрузы, несмотря на отказ РФ от зернового соглашения

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят
Похоже, «наезды» главы Чечни Рамзана Кадырова на одного из российских генералов достигли своей цели. «По предварительным данным, командовавший
Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна
Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем
Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем
На Украине продолжается активная борьба с русскими названиями. В этот раз отметилась детская писательница Лариса Ницой. Бороться она планирует с
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В Петербурге коммунальщики перекрыли газ в квартире писательницы Татьяны Толстой и еще пяти семей по вертикали и ушли на выходные, не объяснив
ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о
Евросоюз обеспокоен наращиванием экспорта бытовой техники в Россию соседними странами, в том числе Арменией и Казахстаном. Чиновники считают, что РФ
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