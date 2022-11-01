Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

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Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине
Политика / Украина
Фото из открытых источников

О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты.

Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС РФ атакуют наземные цели ракетами С-300, которые предназначены для поражения воздушных объектов, пишет МК.

Об этом сообщал и главком ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал, что РФ атаковала Украину накануне, используя 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 4 беспилотника «Герань-2» и «Ланцет-3», а также 22 зенитных ракеты от системы С-300

Эксперт с российской стороны, который захотел сохранить анонимность, рассказал МК, почему РФ использует С-300 для ударов по Украине.

По его словам, российские специалисты при создании ракет С-300 заложили возможность бить этими ракетами по наземным целям. И тестирование показало, что их можно использовать для атак по защищенной технике и укрепленным сооружениям. Поэтому он не удивлен, что ВС РФ атакуют Украину и ракетами для комплексов С-300.

К тому же у России очень много таких ракет, которые хоть и старые и не такие точные, как ракеты класса «воздух-земля», тем не менее для поражения наземных целей могут использоваться. Тем самым РФ бережет запасы дорогих ракет, расходуя те, которые в дальнейшем необходимо было бы утилизировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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