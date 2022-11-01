Осудившая СВО ВС РФ актриса Лия Ахеджакова тайно уехала из России в Израиль

84-летняя актриса театра и кино Лия Ахеджакова тайно уехала из России. А еще недавно артистка всех уверяла, что она не планирует покидать страну.

Накануне Лия появилась в Израиле. О своем отъезде из РФ она никому не сообщила. Правда, выяснилось это благодаря исполнителю Андрею Макаревичу*.

Музыкант опубликовал в своих социальных сетях снимок с Ахеджаковой. Сфотографировались знаменитости после спектакля, где играла актриса. Рядом стоял Анатолий Белый, тоже в свое время сбежавший из страны.

«Удивительно. Здесь я бываю чаще в театрах, чем в Москве. Работа одна лучше другой. Недавно состоялась премьера моноспектакля Белого «Я здесь!», а вчера прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой. Свезло иноагенту!» — написал певец в соцсети.

* Включен в реестр физических лиц, которые выполняют функции иноагента