Михаил Галустян: «В какой-то момент мы с женой поняли, что воруем у дочери детство»

Комедийный актер Михаил Галустян пообщался с корреспондентом «Вокруг ТВ». Артист откровенно рассказал о проекте «Звезды в Африке», в котором он вместе с Ольгой Бузовой является ведущим, о семье, детях.

На вопрос журналиста о том, чем сейчас занимаются его дочери, шоумен ответил:

Старшая Эстелла как-раз поступила на актерские курсы. Нам с Викой ее учителя и друзья постоянно говорили: «у вас артистичная и талантливая девочка, нужно с этим что-то делать, нужно помочь ей раскрыть талант!». Педагоги актерских курсов дочь всегда хвалят, ей очень нравится этим заниматься. Младшая Элина сейчас учится в Примаковской гимназии. Там такие сильные нагрузки, не до секций и кружков. Она даже не успевает нормально поесть или поспать. Ранее Эстелла вместе с Элиной ходили в Примаковскую гимназию, но она творческая девочка, а в Примаковке нужно пахать. Дочь неожиданно приуныла. Ей совсем разонравилось учиться, поэтому мы с супругой поняли, что у ребенка воруем детство. Тогда перевели ее в школу «Лидеры», где она просто расцвела. Для нас самое главное – чтобы наши дети были счастливы.