«Русское радио» и «Ру ТВ» внесли певца SHAMAN в чёрный список за отказ выступать на Донбассе

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов, Новомосковск), который стал известен благодаря таким патриотическим хитам «Встанем», «Я русский», попал в в чёрный список «Русского радио» и «Ру ТВ». Об этом сегодня, 2 ноября, написал телеграм-канал НеМалахов.

Как ранее стало известно, 30-летний артист, несмотря на свою гражданскую позицию, несколько раз отказался от поездки на Донбасс с целью поддержать российских бойцов, находящихся сейчас на передовой.

Именно поэтому канале РУ Т и «Русское радио» Шамана не замечают. Из-за его отказа ехать в Донбасс, певец с дредами попал в так называемый блэк-лист медиа-империи. В нем по различным причинам отметились певица Лолита, рэпер Тимати и многие другие звезды РФ, — пишут авторы канала.

Напомним, ранее вокалист «Землян» Владимир Киселёв прошелся по исполнителю. Он заявил, что SHAMAN под любыми предлогами, порой самыми абсурдными, отказывался ехать в Донецк с участниками группы:

Быть патриотом и казаться — это ведь большая разница, - заявил музыкант Маргарите Симоньян.