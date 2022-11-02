Телеканал ТНТ начал киносъемки грандиозной новогодней комедии «СамоИрония судьбы»

Телеканал ТНТ на Новый год планирует порадовать своих зрителей грандиозной комедией с участием самых любимых российских звезд. Он уже приступил к реализации идеи.

На ТНТ стартовали съемки кинофильма "СамоИрония судьбы". За основу взят сюжет легендарной картины "Ирония судьбы, или с легким паром". Только в новой версии будут представлены сюжеты из других произведений с участием Сержа Гореликова, Тимура Батрудинова, Павла Воли, Михаила Галустяна и многих других.

К примеру, в эпизодах кинохита можно увидеть Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Олю Бузову, Марину Кравец, Люсю Чеботину, Клаву Коку, Яну Кошкину, Ляйсан Утяшеву.

Как обещают продюсеры, повороты сюжета несомненно удивят публику, а оригинальные юмористические сцены подарят позитив и встретить грядущий 2023 год получится с улыбкой.