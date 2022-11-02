Телеканал ТНТ начал киносъемки грандиозной новогодней комедии «СамоИрония судьбы»

Image 16+
Телеканал ТНТ начал киносъемки грандиозной новогодней комедии «СамоИрония судьбы»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Телеканал ТНТ на Новый год планирует порадовать своих зрителей грандиозной комедией с участием самых любимых российских звезд. Он уже приступил к реализации идеи.

На ТНТ стартовали съемки кинофильма "СамоИрония судьбы". За основу взят сюжет легендарной картины "Ирония судьбы, или с легким паром". Только в новой версии будут представлены сюжеты из других произведений с участием Сержа Гореликова, Тимура Батрудинова, Павла Воли, Михаила Галустяна и многих других.

К примеру, в эпизодах кинохита можно увидеть Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Олю Бузову, Марину Кравец, Люсю Чеботину, Клаву Коку, Яну Кошкину, Ляйсан Утяшеву.

Как обещают продюсеры, повороты сюжета несомненно удивят публику, а оригинальные юмористические сцены подарят позитив и встретить грядущий 2023 год получится с улыбкой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Психолог Степанова сообщила, что Ксения Собчак не сможет жить за рубежом и вскоре вернется домой

Вчера, 22:12

Певица Вера Брежнева решила вернуть старый псевдоним для концертов в Латвии

Вчера, 22:01

Телеканал ТНТ начал киносъемки грандиозной новогодней комедии «СамоИрония судьбы»

Вчера, 21:52

Актриса Елена Проклова сильно изменилась после перенесенного инсульта в 69 лет

Вчера, 21:29

Исхудавший 38-летний певец Александр Панайотов сообщил о состоянии своего здоровья

Вчера, 21:02

Актер Павел Прилучный появился на премьере фильма «Любовники» с супругой Зепюр Брутян и ее мамой

Вчера, 20:49

РИА Новости: Чем сейчас занимаются актеры культового американского комедийного ситкома 90-х «Друзья»

Вчера, 20:38

Регина Тодоренко пожаловалась на депрессию из-за участия в шоу «Ледниковый период»

Вчера, 20:22

Юлия Высоцкая после перенесенного коронавируса COVID-19 снова заболела

Вчера, 20:21

Солистка популярной группы «Тату» Лена Катина ждёт ребёнка от миллионера Дмитрия Спиридонова

Вчера, 20:06

Александр Масляков вернется в качестве ведущего шоу КВН в ноябре 2022 года

Вчера, 20:01

Граждане Эстонии осудили исполнительницу Анне Вески за поддержку советской власти

Вчера, 19:39

Продюсер Дзюник заявил, что в райдер Киркорова входит только одна бутылка Кока-колы

Вчера, 19:29

«Русское радио» и «Ру ТВ» внесли певца SHAMAN в чёрный список за отказ выступать на Донбассе

Вчера, 18:43

Названы лучшие сериалы ноября 2022 года, которые обязательно нужно посмотреть

Вчера, 18:31

Набравшая вес 32-летняя телеведущая Ида Галич показала свою фигуру в нижнем белье в ванной

Вчера, 11:50

Михаил Галустян: «В какой-то момент мы с женой поняли, что воруем у дочери детство»

Вчера, 11:35

20-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева снялась в чулках на вечеринке в клубе Лондона

Вчера, 11:06

В Сети осуждают новую работу 73-летней Аллы Пугачевой

Вчера, 10:52

Лидер «Землян» Владимир Киселев раскритиковал Ольгу Бузову за поездку на Донбасс с гуманитарной помощью

Вчера, 10:40

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами
  • 1-11-2022, 17:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть

Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия
  • Вчера, 11:09

Тройной удар. На смену пандемии в Россию придет тридемия

В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости». По информации

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине
  • 1-11-2022, 15:48

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС

Муслим Магомаев: названы 10 фактов о кумире миллионов россиян, которые мало кто знал
  • 1-11-2022, 20:24

Муслим Магомаев: названы 10 фактов о кумире миллионов россиян, которые мало кто знал

1. У Муслима Магомаева были азербайджанские, татарские, русские, а также адыгейские корни, но сам артист отвечал, что "Азербайджан — это его отец, а

Участник группы «Земляне» Владимир Киселев: певец SHAMAN отказывается проявлять свой патриотизм
  • 1-11-2022, 08:31

Участник группы «Земляне» Владимир Киселев: певец SHAMAN отказывается проявлять свой патриотизм

Владимир Киселев, участник советского и российского рок-коллектива "Земляне", стал очередным гостем программы "Ч.Т.Д." с Маргаритой Симоньян. В эфире

Кристина Асмус снялась в постельной сцене с актером Данилой Козловским
  • 31-10-2022, 15:51

Кристина Асмус снялась в постельной сцене с актером Данилой Козловским

Несколько месяцев назад актриса Кристина Асмус удивила поклонников, рассказав о постельной сцене с Данилой Козловским. Артистка признавалась, что

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: с какими заболеваниями точно не призовут в армию осенью 2022 года
  • Вчера, 22:28

«МК»: с какими заболеваниями точно не призовут в армию осенью 2022 года

С 1 ноября начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2022 года. Призыву на срочную службу подлежат мужчины от 18 до 27 лет, состоящие

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки
  • 31-10-2022, 17:49

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки

В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование

Вице-губернатор Корабельников в ответе депутату подтвердил, что в Петербурге не приняты законы о «доптратах» на новые регионы
  • 31-10-2022, 15:49

Вице-губернатор Корабельников в ответе депутату подтвердил, что в Петербурге не приняты законы о «доптратах» на новые регионы

Согласно заявлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на Северную столицу возлагаются дополнительные «расходные обязательства» в рамках

RusVesna проинформировала о мощнейшем пожаре на месте взрыва в Харькове
  • 31-10-2022, 10:01

RusVesna проинформировала о мощнейшем пожаре на месте взрыва в Харькове

На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Харькове после ракетного обстрела продолжается мощный пожар. Как сообщило издание RusVesna в