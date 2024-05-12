В Польше умер певец и актер с Украины Саша Андриевский

В Польше умер знаменитый певец, пианист, актер из Украины Саша Андриевский, считавшийся настоящей легендой польской сцены. Причина его смерти пока что не известна.

Смерть артиста стала сильным ударом для национальной сцены

Его уход стал еще одним сильным ударом для национальной сцены, после утраты других выдающихся артистов.

Андриевский, родившийся в Украине, стал неотъемлемой частью культуры Польши, там он жил и работал долгое время, особенно в городе Кракове.

Интернет-пользователи выразили свои слова соболезнования по поводу его ухода, отметив, что май является «черным» месяцем для сцены.