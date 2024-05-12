Российское телевидение стало центром внимания после вырезания выступления Наташи Королёвой из кремлёвского концерта в честь Дня Победы и временного исчезновения Филиппа Киркорова с экранов.

Наташу Королёву исключили из трансляции, вызвав негодование публики. Филипп Киркоров также пропал с телеэкранов после неоднозначных высказываний и появления на Донбассе. Телеведущего Ивана Урганта и других артистов также исключили из концерта памяти Булата Окуджавы, вызвав предположения о политических мотивах.

Некоторые считают, что эти события свидетельствуют о перемене культурной повестки в России, хотя есть и альтернативная точка зрения, пишет Царьград.