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Наташу Королёву вырезали. Киркорова зачистили: Что происходит на ТВ в России

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Наташу Королёву вырезали. Киркорова зачистили: Что происходит на ТВ в России
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

Российское телевидение стало центром внимания после вырезания выступления Наташи Королёвой из кремлёвского концерта в честь Дня Победы и временного исчезновения Филиппа Киркорова с экранов. 

Наташу Королёву исключили из трансляции, вызвав негодование публики. Филипп Киркоров также пропал с телеэкранов после неоднозначных высказываний и появления на Донбассе. Телеведущего Ивана Урганта и других артистов также исключили из концерта памяти Булата Окуджавы, вызвав предположения о политических мотивах. 

Некоторые считают, что эти события свидетельствуют о перемене культурной повестки в России, хотя есть и альтернативная точка зрения, пишет Царьград.

Информационное агентство «Informing»

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