Стержаков впервые рассказал о конфликте с Табаковым, из-за которого ушел из МХАТ

Владимир Стержаков опроверг слухи о его конфликте с Олегом Табаковым и недовольстве решениями руководства учереждения, заявив о том, что виноват во всем коллега-интриган.

Миф о претензиях Стержакова к Табакову создал Садальский

В передаче «Секрет на миллион» киноактер сказал, что миф о его претензиях к Табакову создал Садальский, главный редактор известной газеты. Это ложное утверждение привело к тому, что Стержакова лишили ролей в МХАТ, он в итоге вынужден был уйти из театра. Хотя он пытался опровергнуть эти обвинения, гордость не позволила ему общаться напрямую с Табаковым и его женой.

В итоге, после ухода из театра, Стержаков получил много не менее интересных предложений и стал играть в антрепризах, пишет Стархит.