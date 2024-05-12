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Стержаков впервые рассказал о конфликте с Табаковым, из-за которого ушел из МХАТ

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Стержаков впервые рассказал о конфликте с Табаковым, из-за которого ушел из МХАТ
Знаменитости
Источник фото: Владимир Стержаков / Сообщество ВКонтакте

Владимир Стержаков опроверг слухи о его конфликте с Олегом Табаковым и недовольстве решениями руководства учереждения, заявив о том, что виноват во всем коллега-интриган. 

Миф о претензиях Стержакова к Табакову создал Садальский

В передаче «Секрет на миллион» киноактер сказал, что миф о его претензиях к Табакову создал Садальский, главный редактор известной газеты. Это ложное утверждение привело к тому, что Стержакова лишили ролей в МХАТ, он в итоге вынужден был уйти из театра. Хотя он пытался опровергнуть эти обвинения, гордость не позволила ему общаться напрямую с Табаковым и его женой. 

В итоге, после ухода из театра, Стержаков получил много не менее интересных предложений и стал играть в антрепризах, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

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