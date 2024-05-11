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Актер Александр Петров опубликовал фото молодой жены Виктории в мини-платье

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Актер Александр Петров опубликовал фото молодой жены Виктории в мини-платье
Знаменитости
Источник фото: @actorsashapetrov

Новое фото Александра Петрова и молодой его жены Виктории завоевало сердца подписчиков. Пара блеснула элегантностью и стилем, отправившись на вечер в театр. Девушка выбрала изысканное черное мини-платье с открытыми плечами, дополнив образ гольфами и лоферами, в то время как актер предпочел джинсы и белую рубашку. 

По словам Петрова, знакомство с Викторией было счастливым случаем

Петров и Антонова соединили свои жизни 15 сентября прошлого года. Артист вспоминает, что их знакомство было счастливым случаем. Интересно отметить, что Виктория в настоящее время занимается работой в Центре развития национальной культуры им. Александры Федоровны. 

Это не первый серьезный роман актера. В прошлом Петров встречался с Ириной Старшенбаум, с которой помолвился в 2017 году, а также со Стасей Милославской, которую встретил во время съемок кинофильма.

Информационное агентство «Informing»

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