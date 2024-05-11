Музкритик Соседов назвал отвратительной актерскую игру Пересильд в «Слове пацана»

Сергей Соседов высказал свое мнение об Анне Пересильд, сыгравшей роль Айгуль в телесериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», на Ютуб-канале «СпецКорр».

Как отметил критик, образ Айгуль, представленный на экране девушкой, является наиболее слабым в фильме. Соседов описал его как «картонную фигуру» и выразил сомнения в качестве актерской игры Анны.

Кпртик положительно оценил работу Рузиля Минекаева и Леона Кемстача

Однако Соседов также выразил положительные отзывы о работе Рузиля Минекаева, сыгравшего роль группировщика Марата, отметив, что именно ему удалось передать характер персонажа, причем не только мимикой, но и интонациями. Также критик положительно оценил актерскую игру Леона Кемстача, сыгравшего Пальто.