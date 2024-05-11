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Прилучный отбирает детей у Муцениеце

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Прилучный отбирает детей у Муцениеце
Знаменитости
Источник фото: @bugevuge

Павел Прилучный подал на экс-жену в суд

Павел Прилучный решительно вступает в борьбу с Агатой Муцениеце, подав на экс-жену в суд. Он не только хочет уменьшить сумму алиментов, но требует также определения места жительства для детей, которых они воспитывают вместе: сына Тимофея и дочери Мии. Если суд решит, что дети должны жить с отцом, то алименты будет платить Муцениеце. 

Артистка пока не прокомментировала действия бывшего супруга. Ранее актриса сообщала о повышении алиментов. Иск об этом частично удовлетворил суд столицы, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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