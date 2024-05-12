Победитель «Евровидения-2024» певец Nemo разбил Хрустальный микрофон прямо на сцене

На известном песенном телешоу «Евровидение-2024» победил певец Nemo, который, разбив Хрустальный микрофон прямо на сцене, заявил, что это было совершенно случайно.

Финал конкурса прошел в Мальме, Швеция. Победителю Немо Меттлеру принадлежит первое место с треком «The Code», объединяющей рэп-часть и оперу. Его композиция рассказывает о переживаниях человека в аду, а также его возвращении в рай.

Второе место в конкурсе заслуженно досталось Марко Пуришичу, известному как Бэби Лазанья, третье место досталось украинскому дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil с хитом «Teresa & Maria».