Указ уже подписан: пенсионеров РФ, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданный сюрприз в мае

Приятная новость для пенсионеров стала известна от пенсионных экспертов.

Оказалось, что в РФ заработали программы, которые позволят пожилым людям в возрасте от 60 до 80 лет разнообразить свой досуг, пишет «Наша Газета».

Откроются специальные центры для старшего поколения

Нововведение проявится в виде открытия специальных центров для старшего поколения. Эти центры начали открываться в зданиях бывшего Пенсионного фонда некоторое время назад, а в мае ожидается открытие дополнительных центров в разных регионах России.

В таких центрах будут работать программы активного долголетия. В этих центрах пенсионеры смогут найти множество занятий по своим интересам.

В этих центра будут читать лекции специалисты различных профилей. Пожилые люди также смогут брать книги для чтения, смотреть кино в группах, играть в настольные игры. Кроме того, в центрах будут проводиться курсы по финансовой грамотности, что будет полезно многим пенсионерам.

Все занятия в этих центрах для пожилых людей будут бесплатными. И хотя они открыты для всех пенсионеров, все же занятия будут рассчитаны на возрастную группу от 60 до 80 лет.