Почему Киркоров назвал дочку Аллой-Викторией: в Сети появилась новая теория

Филипп Киркоров вложил много внимания и заботы в вопросы отцовства, обеспечивая детей всем необходимым с самых первых дней жизни, включая роскошную обстановку. Как творческий человек, он выбрал необычные имена для наследников: девочку назвал Аллой-Викторией, мальчика — Мартином.

Имя дочери объединило имена матери певца и экс-возлюбленной Аллы Пугачевой

Имя дочери было особенно проникнуто его чувствами, объединившими имена его матери и экс-возлюбленной Аллы Пугачевой. Однако в одном из выпусков «Маски» поп-король упомянул, что у него появился альтернативный вариант для имени дочери — Валенсия Филипповна, что ассоциировалось с испанским городом.

Несмотря на это, не все его поклонники поддержали этот вариант, считая Аллу-Викторию более удачным выбором.