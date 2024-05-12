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Почему Киркоров назвал дочку Аллой-Викторией: в Сети появилась новая теория

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Почему Киркоров назвал дочку Аллой-Викторией: в Сети появилась новая теория
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov_fan_bg

Филипп Киркоров вложил много внимания и заботы в вопросы отцовства, обеспечивая детей всем необходимым с самых первых дней жизни, включая роскошную обстановку. Как творческий человек, он выбрал необычные имена для наследников: девочку назвал Аллой-Викторией, мальчика — Мартином. 

Имя дочери объединило имена матери певца и экс-возлюбленной Аллы Пугачевой

Имя дочери было особенно проникнуто его чувствами, объединившими имена его матери и экс-возлюбленной Аллы Пугачевой. Однако в одном из выпусков «Маски» поп-король упомянул, что у него появился альтернативный вариант для имени дочери — Валенсия Филипповна, что ассоциировалось с испанским городом. 

Несмотря на это, не все его поклонники поддержали этот вариант, считая Аллу-Викторию более удачным выбором.

Информационное агентство «Informing»

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