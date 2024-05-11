Вокруг съемок «Ворониных» разгорелся грандиозный скандал

Недавно обнародованная информация о съемках продолжения культового телесериала «Воронины« в виде его спин-оффа под названием »Костя-Вера» вызвала неожиданный шквал эмоций среди поклонников.

Роль дочери Кости и Веры исполнит не Мария Ильюхина, а Карина Орлова

На фотографиях, сделанных в социальных сетях, заметно, что дети главных героев выросли, приковывая к себе внимание зрителей. Однако радость от предстоящего продолжения фильма быстро сменилась недовольством и разочарованием, когда стало известно, что роль дочери Кости и Веры исполнит не Мария Ильюхина, а Карина Орлова. Этот факт стал серьезным поводом для разговоров в Сети, а фанаты не скрывали своего негодования.

Ильюхина, выразив свои чувства относительно этой ситуации, поделилась недовольством, заявив, что ощущает себя преданной, не получив приглашение на съемки.

Екатерина Волкова, также включившись в дискуссию, попыталась прояснить положение, обратившись к зрителям. Она пояснила, что решение о замене актеров принимается участниками проекта с учетом их видения и критериев. В своем обращении она призвала фанатов прекратить выражать негативные эмоции, а поддержать артистку в работе над проектом.