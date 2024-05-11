Информинг » Знаменитости » Вокруг съемок «Ворониных» разгорелся грандиозный скандал

Вокруг съемок «Ворониных» разгорелся грандиозный скандал

Image 16+
Вокруг съемок «Ворониных» разгорелся грандиозный скандал
Знаменитости
Источник фото: телесериал "Воронины" / ВКонтакте

Недавно обнародованная информация о съемках продолжения культового телесериала «Воронины« в виде его спин-оффа под названием »Костя-Вера» вызвала неожиданный шквал эмоций среди поклонников. 

Роль дочери Кости и Веры исполнит не Мария Ильюхина, а Карина Орлова

На фотографиях, сделанных в социальных сетях, заметно, что дети главных героев выросли, приковывая к себе внимание зрителей. Однако радость от предстоящего продолжения фильма быстро сменилась недовольством и разочарованием, когда стало известно, что роль дочери Кости и Веры исполнит не Мария Ильюхина, а Карина Орлова. Этот факт стал серьезным поводом для разговоров в Сети, а фанаты не скрывали своего негодования.

Ильюхина, выразив свои чувства относительно этой ситуации, поделилась недовольством, заявив, что ощущает себя преданной, не получив приглашение на съемки. 

Екатерина Волкова, также включившись в дискуссию, попыталась прояснить положение, обратившись к зрителям. Она пояснила, что решение о замене актеров принимается участниками проекта с учетом их видения и критериев. В своем обращении она призвала фанатов прекратить выражать негативные эмоции, а поддержать артистку в работе над проектом.

Информационное агентство «Informing»

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эта песня раскрепощала всех девушек на дискотеках 80-х: мужчины уже не стеснялись

Сегодня, 17:28

Прилучный отбирает детей у Муцениеце

Сегодня, 16:48

Музкритик Соседов назвал отвратительной актерскую игру Пересильд в «Слове пацана»

Сегодня, 16:38

Наташа Королева расстроилась из-за номера, вырезанного в День Победы

Сегодня, 15:28

Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Сегодня, 15:03

Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

Сегодня, 13:13

Певец Григорий Лепс заявил, что он против обучения своих детей за границей

Сегодня, 12:58

Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому

Сегодня, 11:13

Давид Манукян рассказал о страданиях после разрыва с Бузовой

Сегодня, 10:08

Принц Уильям сообщил, что происходит с онкобольной Кейт Миддлтон

Сегодня, 10:08

Актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет

Сегодня, 09:18

Певец Юрий Лоза назвал виновных в убийстве Владислава Листьева

Сегодня, 08:33

Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов

Сегодня, 01:33

Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Вчера, 23:13

Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали

Вчера, 22:28

Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха

Вчера, 22:28

Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Вчера, 22:23

Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле

Вчера, 21:03

Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике

Вчера, 21:03

Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка и нарвалась на критику

Вчера, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU