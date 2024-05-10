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Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле

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Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле
Знаменитости
Источник фото: @tarzan___official

Сергей Глушко, известный более как танцор Тарзан, выразил свою гордость жене Наташе Королевой после ее выступления на концерте в честь Дня Победы в Кремле. Он выразил свою поддержку президенту Владимиру Путину. 

На концерте в Москве артистка исполнила свой хит «Желтые тюльпаны» с георгиевской лентой, что было воспринято как патриотический жест. Наташа, кстати, родом из Украины, где использование георгиевской ленты было запрещено еще с 2017 года. 

Тарзан поддерживает политику государства

Тарзан поддерживает политику государства и специальную военную операцию, выражая свою поддержку после инагурации Путина. 

Он заявил: «Владимир Владимирович - мой президент! Я горжусь им и желаю ему крепкого здоровья и настоящего человеческого счастья».

Информационное агентство «Informing»

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