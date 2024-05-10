Сергей Глушко, известный более как танцор Тарзан, выразил свою гордость жене Наташе Королевой после ее выступления на концерте в честь Дня Победы в Кремле. Он выразил свою поддержку президенту Владимиру Путину.

На концерте в Москве артистка исполнила свой хит «Желтые тюльпаны» с георгиевской лентой, что было воспринято как патриотический жест. Наташа, кстати, родом из Украины, где использование георгиевской ленты было запрещено еще с 2017 года.

Тарзан поддерживает политику государства

Тарзан поддерживает политику государства и специальную военную операцию, выражая свою поддержку после инагурации Путина.

Он заявил: «Владимир Владимирович - мой президент! Я горжусь им и желаю ему крепкого здоровья и настоящего человеческого счастья».