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ЮрКисс впервые прокомментировал расставание с Люсей Чеботиной: «Мы просто разошлись»

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ЮрКисс впервые прокомментировал расставание с Люсей Чеботиной: «Мы просто разошлись»
Знаменитости
Источник фото: соцсети Юрия Киселева

ЮрКисс (настоящее имя Юрий Киселев) в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV впервые рассказал о разрыве с Юлией Чеботиной и отметил, что они с артисткой сохранили хорошие рабочие отношения, пишет издание Страсти.

Чеботина и Киселев разорвали отношения более года назад, но ни разу не комментировали свою личную жизнь, поэтому ЮрКисс приоткрыл завесу тайны.

«У нас с Люсей непонятный статус, потому что два последних трека она выпускала на другом лейбле. При этом у нас не было разговоров о том, будет ли она с нами работать. Я даже затрудняюсь ответить на вопрос: она все-таки у нас или еще нет. Мы с Люсей сейчас не общаемся. Отношения сохранились рабочие — есть коммуникация лейбла и артиста Люси Чеботиной», — сообщил он.

При этом ЮрКисс вспоминает эти отношения как светлые и яркие, но отметил, что они были больше как у друзей, нежели как у влюбленных.

Киселев поблагодарил свою экс-супругу за все, что между ними было и за творчество. Но он не стал называть истинную причину разрыва, но отметил, что в отношениях не было измен, предательства или серьезных ссор.

«Мы с ней многим делились друг с другом и в какой-то момент случился разлад. У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись», – резюмировал он.

Информационное агентство «Informing»

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