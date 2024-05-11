Наташа Королева расстроилась из-за номера, вырезанного в День Победы

Праздничный концерт к Дню Победы 9 мая 2024 года оставил свой след в сердцах многих, но не без облака разочарования для поклонников Наташи Королевой. Хотя выступление артистки было запланировано на этот знаменательный день, зрители не смогли увидеть его по телевизору.

Дело в том, что его решили просто убрать из эфира.

Из окружения артистки до нас донеслись слова о ее глубоком разочаровании: «Наташа, расстроилась, не ожидала, что ее выступление вырежут, она тщательно к нему готовилась».

Для Наташи День Победы - праздник с глубоким и личным значением

Это не просто выступление для нее, это праздник с глубоким и личным значением. Семья Наташи связана с ветеранами Великой Отечественной войны, а ее сын назван в честь деда, погибшего под Кенигсбергом.

Ранее в СМИ появились слухи о серьезной болезни Королевой. В феврале певица улетела в Штаты, и хотя поначалу сообщалось, что это связано с днем рождения ее матери, она задержалась там, а некоторые концерты даже пришлось перенести.