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Названы все мужчины 37-летней Виктории Дайнеко

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Названы все мужчины 37-летней Виктории Дайнеко
Знаменитости
Источник фото: @victoriadaineko

Виктория Дайнеко отмечает 12 мая 37 лет.

У нее в жизни было несколько ярких романов.

В феврале 2021 года Виктория дала большое интервью изданию Kleo.ru, в котором рассказала, почему ей не удавалось построить крепкие и долгосрочные отношения раньше, пишет Леди Мейл.ру.

По ее словам, все из-за соперничества, ведь ее избранники тоже были представителями творческих профессий. Отметила она как-то и то, что у нее сложный характер. И это, по ее словам, ей говорил знакомый нумеролог.

«Влюбляться хорошо, до тех пор пока мыльный пузырь не лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановите карусель, я выйду...», - сказала певица.

Среди ее избранников был и барабанщик Дмитрий Клейман, который, к слову, заключил новый брак в 2021 году. У нее были отношения с хореографом Игорем Рудником, а также хореографом Мигелем. Был у нее роман и с музыкантом Павлом Артемьевым.

Источник фото: @lady.mail.ru

Источник фото: @lady.mail.ru

Источник фото: @lady.mail.ru

Источник фото: @lady.mail.ru

В середине 2009 года появились слухи о романе Виктории Дайнеко и солиста группы «БиС» Дмитрия Бикбаева. Но и с ним она рассталась.

Источник фото: @lady.mail.ru

Музыкант Алексей Воробьев стал ее следующим возлюбленным.

Источник фото: @lady.mail.ru

Дизайнер Оскар Ренкель тоже был непродолжительное время избранником певицы. Настоящая фамилия парня – Железных. И он, похоже, попробовал стать известным сразу в нескольких областях: занимается музыкой и называет себя дизайнером.

Источник фото: @lady.mail.ru

Сейчас у нее роман с мужчиной, имени которого она называть не хочет. Известно лишь, что он по профессии геолог.

Источник фото: @lady.mail.ru

Информационное агентство «Informing»

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