Молчавший об СВО Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии

Заслуженный артист Николай Фоменко, молчавший об СВО, выступит 9 июля этого года с музыкально-сатирической программой на концертной площадке Dzintari, расположенной в Юрмале.

Фоменко представит публике рассказы известных писателей и исполнит музыкальные номера

Артист представит публике рассказы известных писателей, таких как Иван Бунин, Николай Лейкин, Михаил Зощенко, Сергей Довлатов, Василий Шукшин, Михаил Жванецкий, а также исполнит музыкальные номера. Вместе с ним на сцене выступят баянист Айдар Гайнуллин и контрабасист Григорий Ковалевский. Также примет участие в мероприятии оперная дива Зарина Алтынбаева.