Информинг » Знаменитости » Молчавший об СВО Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии

Молчавший об СВО Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии

Image 16+
Молчавший об СВО Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии
Знаменитости
Источник фото: @nfomenkoofficial

Заслуженный артист Николай Фоменко, молчавший об СВО, выступит 9 июля этого года с музыкально-сатирической программой на концертной площадке Dzintari, расположенной в Юрмале. 

Фоменко представит публике рассказы известных писателей и исполнит музыкальные номера

Артист представит публике рассказы известных писателей, таких как Иван Бунин, Николай Лейкин, Михаил Зощенко, Сергей Довлатов, Василий Шукшин, Михаил Жванецкий, а также исполнит музыкальные номера. Вместе с ним на сцене выступят баянист Айдар Гайнуллин и контрабасист Григорий Ковалевский. Также примет участие в мероприятии оперная дива Зарина Алтынбаева.

Информационное агентство «Informing»

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Молчавший об СВО Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии

Вчера, 23:29

Актер Александр Петров опубликовал фото молодой жены Виктории в мини-платье

Вчера, 21:14

Вокруг съемок «Ворониных» разгорелся грандиозный скандал

Вчера, 20:48

Музыкальный критик Бабичев назвал потенциального победителя «Евровидения?2024»

Вчера, 20:48

Эта песня раскрепощала всех девушек на дискотеках 80-х: мужчины уже не стеснялись

Вчера, 17:28

Прилучный отбирает детей у Муцениеце

Вчера, 16:48

Музкритик Соседов назвал отвратительной актерскую игру Пересильд в «Слове пацана»

Вчера, 16:38

Наташа Королева расстроилась из-за номера, вырезанного в День Победы

Вчера, 15:28

Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Вчера, 15:03

Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

Вчера, 13:13

Певец Григорий Лепс заявил, что он против обучения своих детей за границей

Вчера, 12:58

Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому

Вчера, 11:13

Давид Манукян рассказал о страданиях после разрыва с Бузовой

Вчера, 10:08

Принц Уильям сообщил, что происходит с онкобольной Кейт Миддлтон

Вчера, 10:08

Актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет

Вчера, 09:18

Певец Юрий Лоза назвал виновных в убийстве Владислава Листьева

Вчера, 08:33

Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов

Вчера, 01:33

Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

10-05-2024, 23:13

Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали

10-05-2024, 22:28

Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха

10-05-2024, 22:28

Новости партнеров
2023
ru-RU