Сегодня в швейцарском городе Мальмё состоится финал 68 музыкального конкурса «Евровидение?2024». После первого полуфинала, в котором уже выступили представители 15 стран, фаворитами зрительского голосования стали музыканты из 10 стран, включая исполнителя Baby Lasagna из Хорватии.

Музыкальный критик предполагает, что победит певец из Хорватии

Мнение Евгения Бабичева совпадает с прогнозами букмекеров, которые отдают победу Хорватии. Как отмечает музыкальный критик, хотя за представителя этой страны проголосовало наибольшее количество зрителей (это около 35%), артист не вызывает у него особых восторгов. Эксперт заявил, что этот «хорват вообще не поющий».