Информинг » Знаменитости » Музыкальный критик Бабичев назвал потенциального победителя «Евровидения?2024»

Музыкальный критик Бабичев назвал потенциального победителя «Евровидения?2024»

Image 16+
Музыкальный критик Бабичев назвал потенциального победителя «Евровидения?2024»
Знаменитости
Источник фото: @the_baby_lasagna_

Сегодня в швейцарском городе Мальмё состоится финал 68 музыкального конкурса «Евровидение?2024». После первого полуфинала, в котором уже выступили представители 15 стран, фаворитами зрительского голосования стали музыканты из 10 стран, включая исполнителя Baby Lasagna из Хорватии. 

Музыкальный критик предполагает, что победит певец из Хорватии

Мнение Евгения Бабичева совпадает с прогнозами букмекеров, которые отдают победу Хорватии. Как отмечает музыкальный критик, хотя за представителя этой страны проголосовало наибольшее количество зрителей (это около 35%), артист не вызывает у него особых восторгов. Эксперт заявил, что этот «хорват вообще не поющий».

Информационное агентство «Informing»

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эта песня раскрепощала всех девушек на дискотеках 80-х: мужчины уже не стеснялись

Сегодня, 17:28

Прилучный отбирает детей у Муцениеце

Сегодня, 16:48

Музкритик Соседов назвал отвратительной актерскую игру Пересильд в «Слове пацана»

Сегодня, 16:38

Наташа Королева расстроилась из-за номера, вырезанного в День Победы

Сегодня, 15:28

Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Сегодня, 15:03

Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

Сегодня, 13:13

Певец Григорий Лепс заявил, что он против обучения своих детей за границей

Сегодня, 12:58

Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому

Сегодня, 11:13

Давид Манукян рассказал о страданиях после разрыва с Бузовой

Сегодня, 10:08

Принц Уильям сообщил, что происходит с онкобольной Кейт Миддлтон

Сегодня, 10:08

Актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет

Сегодня, 09:18

Певец Юрий Лоза назвал виновных в убийстве Владислава Листьева

Сегодня, 08:33

Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов

Сегодня, 01:33

Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Вчера, 23:13

Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали

Вчера, 22:28

Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха

Вчера, 22:28

Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Вчера, 22:23

Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле

Вчера, 21:03

Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике

Вчера, 21:03

Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка и нарвалась на критику

Вчера, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU