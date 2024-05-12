Швейцарский рэпер в юбке выиграл «Евровидение»: как прошел скандальный конкурс

Евровидение-2024 в Мальме стало самым скандальным в истории конкурса. Фаворита из Нидерландов дисквалифицировали из-за нападения, а выступление представительницы Израиля едва не сорвали сторонники Палестины.

Победителем в итоге стал «никто» – представитель Швейцарии, небинарная личность Немо. Его выступление в юбке стало выразителем духа времени, а песня «неплоха», но неоднозначна, пишет РЕН ТВ.

События были политически мотивированы

Некоторые события были политически мотивированы: дисквалификация участника из Нидерландов и попытки дискредитировать выступление представительницы Израиля. Кроме того, как пишет портал, голоса жюри завысили оценки Немо, что позволило ему победить. Культурное событие превратилось в «паноптикум», а победитель даже разбил на сцене символическую статуэтку.

Многие согласны, что сейчас «Евровидение» уже не тот конкурс, что раньше. Это не только песни, но и политика, гендерные игры, демонстрация своей идентичности.