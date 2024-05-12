Информинг » Знаменитости » Швейцарский рэпер в юбке выиграл «Евровидение»: как прошел скандальный конкурс

Швейцарский рэпер в юбке выиграл «Евровидение»: как прошел скандальный конкурс

Image 16+
Швейцарский рэпер в юбке выиграл «Евровидение»: как прошел скандальный конкурс
Знаменитости
Источник фото: "Евровидение" / ВКонтакте

Евровидение-2024 в Мальме стало самым скандальным в истории конкурса. Фаворита из Нидерландов дисквалифицировали из-за нападения, а выступление представительницы Израиля едва не сорвали сторонники Палестины. 

Победителем в итоге стал «никто» – представитель Швейцарии, небинарная личность Немо. Его выступление в юбке стало выразителем духа времени, а песня «неплоха», но неоднозначна, пишет РЕН ТВ. 

События были политически мотивированы

Некоторые события были политически мотивированы: дисквалификация участника из Нидерландов и попытки дискредитировать выступление представительницы Израиля. Кроме того, как пишет портал, голоса жюри завысили оценки Немо, что позволило ему победить. Культурное событие превратилось в «паноптикум», а победитель даже разбил на сцене символическую статуэтку. 

Многие согласны, что сейчас «Евровидение» уже не тот конкурс, что раньше. Это не только песни, но и политика, гендерные игры, демонстрация своей идентичности.

Информационное агентство «Informing»

«Наташу линчевали публично»: как отреагировала Королева на ЧП в Кремле

«Наташу линчевали публично»: как отреагировала Королева на ЧП в Кремле

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Названы 3 культовых кинофильма СССР о войне, которые помнят люди 55 лет

Сегодня, 17:53

В Польше умер певец и актер с Украины Саша Андриевский

Сегодня, 17:38

Наташу Королёву вырезали. Киркорова зачистили: Что происходит на ТВ в России

Сегодня, 13:58

Победитель «Евровидения-2024» певец Nemo разбил Хрустальный микрофон прямо на сцене

Сегодня, 13:58

Живет в Германии и не видит мать: Выяснилось, что стало с дочкой Голубкиной и Фоменко

Сегодня, 12:33

Продюсер Дворцов считает, что за победу Севиль на шоу «Маска» могли заплатить

Сегодня, 12:33

Названы все мужчины 37-летней Виктории Дайнеко

Сегодня, 09:43

Указ уже подписан: пенсионеров РФ, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданный сюрприз в мае

Сегодня, 08:03

Молчавший об СВО Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии

Вчера, 23:29

Актер Александр Петров опубликовал фото молодой жены Виктории в мини-платье

Вчера, 21:14

Вокруг съемок «Ворониных» разгорелся грандиозный скандал

Вчера, 20:48

Музыкальный критик Бабичев назвал потенциального победителя «Евровидения?2024»

Вчера, 20:48

Эта песня раскрепощала всех девушек на дискотеках 80-х: мужчины уже не стеснялись

Вчера, 17:28

Прилучный отбирает детей у Муцениеце

Вчера, 16:48

Музкритик Соседов назвал отвратительной актерскую игру Пересильд в «Слове пацана»

Вчера, 16:38

Наташа Королева расстроилась из-за номера, вырезанного в День Победы

Вчера, 15:28

Модель Костенко не выдержала и уехала из особняка, который Тарасов строил Бузовой

Вчера, 15:03

Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

Вчера, 13:13

Певец Григорий Лепс заявил, что он против обучения своих детей за границей

Вчера, 12:58

Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому

Вчера, 11:13

Новости партнеров
2023
ru-RU