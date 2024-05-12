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Продюсер Дворцов считает, что за победу Севиль на шоу «Маска» могли заплатить

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Продюсер Дворцов считает, что за победу Севиль на шоу «Маска» могли заплатить
Знаменитости
Источник фото: @seville_artik

Сергей Дворцов в своем интервью со «Страстями» выразил сомнения относительно победы Севиль Велиевой на проекте «Маски», подмечая, что возможно за эту победу были «забашляны» большие деньги. 

Несмотря на признание таланта артистки, продюсер считает, что она не достигла определенного уровня, который ожидался бы от победителя. Эти высказывания вызвали оживленные обсуждения в Сети. Кроме того, Дворцов поделился советом для организаторов шоу, советуя приглашать на проект более «аппетитных» звезд. 

По его мнению, это могло бы привлечь больше внимания к программе, повысив ее рейтинги. Победительницей в этом сезона стала Севиль Велиева, известная как солистка Artik & Asti. Она умело пряталсь под маской Енота.

Информационное агентство «Informing»

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