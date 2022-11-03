Юрий Антонов уехал из России и пока не собирается возвращаться назад

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Юрий Антонов уехал из России и пока не собирается возвращаться назад
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Фото из открытых источников

Юрий Антонов, знаменитый советский и российский композитор, перестал выходить на связь с поклонниками. В апреле 77-летний музыкант выступил с сольным концертом в Москве, с тех пор он не появлялся на публике.

Как оказалось, артист покинул Россию. Более того, он заявил, что не собирается возвращаться назад на родину. За рубежом Юрий Михайлович проходит реабилитацию. Пока Антонов не посещает никакие мероприятия и не дает концертов из-за своего состояния здоровья.

"Сейчас я нахожусь за границей на реабилитации, прохожу разные процедуры. Дела понемногу, не скажу, что хорошо. Ни о каких выступлений пока не может быть и речи", - признался Антонов.

Напомним, эстрадный певец перенес три операции на колене, которые не принесли ему облегчения. Народному артисту РФ в Австрии поставили искусственный сустав.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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