Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО

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Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО
Военные новости
Фото из открытых источников

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими, бьют тревогу. Они утверждают, что родных подвергают неоправданным рискам из-за преждевременной отправки в зону проведения СВО.

Некоторые из родных обращают внимание на то, что о первых погибших было известно 13 октября, через две недели после отправки на службу. Обеспокоенные граждане сообщили, что они обращались с требованиями вернуть с передовой их мужчин к местным властям, в прокуратуру и даже к президенту. Как утверждают южноуральцы, их близких отправили на передовую через несколько дней военной подготовки, что недопустимо. То есть, о никаком серьезном обучении речи не шло.

По словам одной из женщин, ее мужа мобилизовали еще 29 сентября из Коркино. В тот же день, что пятерых погибших. Призывников сразу же отправили в Екатеринбург, а 30 октября они уехали в Ростовскую область. Уже 4 октября мужчины оказались на фронте.

То, что они действительно находятся в зоне проведения СВО, подтверждает ответ Министерства общественной безопасности области.

Еманжелинцы требуют, чтобы их близких вернули домой с фронта, дали прийти в себя и провели длительную военную подготовку.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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