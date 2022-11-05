США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие

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США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие
Новости науки
Фото из открытых источников

Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость укрепления американской промышленной базы и обеспечения перехода от разработок к серийному производству.

Инициатива нацелена на применение материалов и процессов, которые используют для создания систем, перемещающихся и маневрирующих со скоростью более 5 чисел Маха.

В предложениях, опубликованных 28 октября, в департаменте перспективных разработок попросили крупные и малые компании США, а также академические круги предъявить прототипы гиперзвуковых компонентов с применением аддитивного производства, которое включает программное обеспечение для проектирования и передовые материалы для дальнейшего создания необходимых компонентов.

Поскольку детали, которые используют для создания гиперзвукового оружия, работают в экстремальных условиях, они требуют самых передовых материалов, способных удержать высокие температуры и существенные механические нагрузки. Предпосылки GAMMA-H заключаются в том, что способы аддитивного производства помогут увеличить качество деталей и уменьшить число компонентов, необходимых для транспортного средства либо вооружения.

Но даже самые передовые методики не могут заменить талант конструкторов, которого в Америке катастрофически не хватает. Черпать ценную информацию в США не от куда, поскольку РФ не позволяет Штатам воровать у себя технические наработки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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