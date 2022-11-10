Осудивший СВО РФ Панин снял видео из голодающей и замерзающей Европы

45-летний скандальный актер и дебошир Алексей Панин несколько лет назад уехал из РФ вместе со своей мамой и дочерью Анной. С того времени он живет в деревне Аликанте (в Испании).

Артист активно делится историями из своей жизни в соцсетях. Панин без стыда рассказывает о развязном образе жизни, который продолжает вести на чужбине, и о ненависти к русским. Алексей не раз оскорблял соотечественников. Например, называл их закомплексованными, неполноценными, злобными уродцами, которые ненавидят всех вокруг.

При этом основная аудитория актера русские. В Испании он никому не интересен. На днях скандалист выложил ролик возле пляжа, где он должен встретиться с режиссером Романом Качановым.

В кадре Панин показал виды на пляж, море, пальмы, улицы, саркастически отметив, что это «голодающая и замерзающая Европа», о которой пишут российские СМИ.

