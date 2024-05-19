«Настоящее испытание»: Анна Ковальчук заявила о проклятии «Мастера и Маргариты»

Анна Ковальчук призналась порталу 7Дней ру, что съемки в экранизации романа «Мастер и Маргарита» стали для нее моральным испытанием. Это связано с мнимым проклятием телесериала. Многие артисты, сыгравшие в сериале, умерли при разных обстоятельствах.

Артистку пугали проклятием телесериала

В недавнем интервью артистка рассказала, что ее пугали этой чередой смертей. Эти слухи так повлияли сильно на актрису, что она даже обратилась к священнику, который заверил, что ей ничего не грозит.

Ковальчук отметила, что считает себя ведьмой в каком-то смысле. По словам Анны, в каждой женщине есть что-то от ведьмы, и она не исключение. Поэтому роль в картине она считает во многом близкой себе.