Уехавший из России актер Андрей Бурковский появился на премьере фильма в Каннах

Актер и сыграл одну из ролей в фильме«Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова

Андрей Бурковский, звезда шоу «Даешь молодежь!», посетил Каннский кинофестиваль во Франции. 19 мая 2024 года там состоялась премьера ленты «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, в котором актер и сыграл одну из ролей. Он появился на красной дорожке вместе с командой. Интересно, что в титрах также значится Мария Машкова, хотя она не приехала в Канны.

В 2022 году Бурковский переехал в Штаты с семьей, где пытается строить карьеру, хотя иногда возвращается в РФ для участия в проектах. Весной вышел проект «Летучий корабль» с его участием.

Ксения Собчак, к слову, также прилетела в Канны ради премьеры. Она поделилась кадрами с показа в своем микроблоге, назвав картину «лучшим фильмом Серебренникова».