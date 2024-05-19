Сергей Шнуров пристыдил Филиппа Киркорова за «Евровидение»

На съемках финала «Новой Фабрики звезд» Сергей Шнуров резко раскритиковал Филиппа Киркорова за его воспоминания о конкурсе «Евровидение». Он рекомендовал поп-королю не упоминать этот «проклятый конкурс», что вызвало бурную реакцию.

Филипп попросил Сергея успокоиться

Киркоров объяснил, что во времена его участия все было иначе, однако Шнуров предложил ему замолчать. Филипп попросил Сергея успокоиться, на что тот заявил, что слово «уймитесь» теперь считается матерным.

На сцене присутствовала певица Алсу, а Киркоров напомнил, что она заняла второе место на «Евровидении», хотя он сам был 17-м. Он также добавил, что Алла Пугачева заняла 15-е место.

Шнуров выразил опасение, что из-за их перепалки передачу могут закрыть, отметив, что, к счастью, это финал. Фрагмент этого момента был опубликован телеграм-каналом StarHit и вызвал широкий резонанс.