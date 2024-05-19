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The Sun: Аффлек снял обручальное кольцо после слухов о расставании с Лопес

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The Sun: Аффлек снял обручальное кольцо после слухов о расставании с Лопес
Знаменитости
Источник фото: @benaffleck

Бен Аффлек был замечен на улице без обручального кольца, тем самым вызвав слухи о возможном разводе с Дженнифер Лопес, сообщает издание The Sun. 

По данным портала, папарацци заметили артиста в кофейне. Газета также отмечает, что он не скрывает своих чувств, столкнувшись с говорящими о разводе сплетнями. Фотографии однако показывают актера без обручального кольца и в простой одежде. 

Портал In Touch сообщил о разводе пары

Портал In Touch, ссылаясь на источники, сообщил о разводе пары, отмечая, что актер съехал из общего дома и недоволен попытками Лопес контролировать его постоянно.

Информационное агентство «Informing»

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