The Sun: Аффлек снял обручальное кольцо после слухов о расставании с Лопес

Бен Аффлек был замечен на улице без обручального кольца, тем самым вызвав слухи о возможном разводе с Дженнифер Лопес, сообщает издание The Sun.

По данным портала, папарацци заметили артиста в кофейне. Газета также отмечает, что он не скрывает своих чувств, столкнувшись с говорящими о разводе сплетнями. Фотографии однако показывают актера без обручального кольца и в простой одежде.

Портал In Touch сообщил о разводе пары

Портал In Touch, ссылаясь на источники, сообщил о разводе пары, отмечая, что актер съехал из общего дома и недоволен попытками Лопес контролировать его постоянно.