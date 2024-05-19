Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

В 2018 году жизнь Леры Кудрявцевой изменилась. Она стала мамой во второй раз и впервые бабушкой. Ее дочь Маша и внук почти ровесники. Маша родилась от Игоря Макарова, который моложе Леры на 20 лет, а старший сын Леры Жан и его супруга имеют сына Льва.

Лера редко бывает у внука Льва из-за работы и обязанностей

Лера стала мамой Жану в 1990 году, когда была замужем за барабанщиком Сергеем Ленюком. Жану сейчас 34 года, и он работает с матерью на одном канале, видя ее ежедневно. Но Лера редко бывает у внука Льва из-за работы и обязанностей.

Необходимо таже напомнить, что в начале текущего года Лера и Игорь объявили о разрыве, но отложили развод, чтобы дать отношениям еще один шанс.