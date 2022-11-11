Марков: Переговоры РФ с главами Армении и ЦАР пугают больше, чем трагедия Херсона

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Марков: Переговоры РФ с главами Армении и ЦАР пугают больше, чем трагедия Херсона
Политика
Фото из открытых источников

Российский политолог Сергей Марков считает, что власти РФ сейчас демонстрируют «полное отстранение». В своем телеграм-канале под названием «Логика Маркова» он назвал новость о переговорах российского президента с главами Армении и Центрально-африканской республики «невероятной». Особенно на фоне отвода правобережной группировки российских войск из Херсона.

Марков последнее называет «трагедией», хотя ранее российское военное командование и заявляло о том, что вынуждено прибегнуть к отводу ради сохранения жизней солдат.

«Переговоры президента России в критические дни ухода из Херсона с главами Армении и Центрально-африканской республики пугают больше, чем сама трагедия Херсона, - пишет Сергей Марков. - Я даже не поверил сначала этой новости, настолько она невероятна. ЦАР, поставки туда сельхозпродукции. Демонстрация полного отстранения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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