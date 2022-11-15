Военный экономист Кеупп прогнозирует поражение России в следующем году

Известный военный экономист, эксперт по Восточной Европе Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Маркус Матиас Кеупп прогнозирует поражение России в ее вооруженном противостоянии с Украиной уже в 2023 году.

«Выход из города Херсона показывает, что исход в...ны (СВО, - ред.) стратегически решен. Я ожидаю, что Россия проиграет в следующем году, может быть, в сентябре или октябре», — сказал он в беседе с изданием «Цайт».

По словам эксперта, Россия упустила возможности для того, чтобы одержать победу, еще в феврале-марте нынешнего года. Тогда группировка ВС РФ состояла из хорошо обученных военных. Теперь - совсем другое дело. По мнению Кеуппа, мобилизованные части, которые отправлены или будут отправлены на фронт, «не имеют боевой ценности».

Аналитик считает, что после зимы ВСУ пойдут в большое наступление. Запорожская область идеально подходит для того, чтобы расколоть фронт и рассечь российские войска.

«Линия фронта там настолько тонкая, что украинскую атаку невозможно выдержать», — отмечает Маркус Матиас Кеупп.

Эксперт уверен, что после этого наступления, которое будет при условии, что поставки западного вооружения продолжатся, РФ, возможно, выведет все свои войска с территории Украины.