Телеведущая Ляйсан Утяшева шокировала поклонников Сети своим внешним видом

Ляйсан Утяшева когда-то была блондинкой, но на этот раз спортсменка сделала более смелое преображение в своей внешности. В социальных сетях гимнастка выложила новые кадры, на которых изменилась до неузнаваемости.

Телеведущая поделилась фотографией с бэкстейджа одной из съемок. На фотографиях видно, что Ляйсан сделали необычайный образ с высветленными бровями. К слову, этот тренд появился на территории России из стран Запада.

Утяшева отсалась в восторге от таких кардинальных изменений. Звезда заметила, что ей нравится эффект «отсутствия» бровей. Жена Воли даже заявила, что смогла бы не только сниматься в таком виде.

«Продолжаем калейдоскоп моих образов! Сегодня так. Ребята, я всерьез подумываю про брови. Может быть их не будет либо лучше сделать беленькими?» – написала Утяшева.

Поклонники были шокированы кадрами. Большинству такие изменения не пришлись по душе. Хотя нашлись фанаты, которые поддержали такую смелую идею своей любимицы.



