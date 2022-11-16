Мы рекомендовали сделать для опущенных отдельную «петушиную дивизию» — Пригожин

Отвечая на очередные вопросы СМИ о новобранцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, предприниматель Евгений Пригожин констатировал тот факт, что среди бойцов легендарной частной военной компании нет осужденных с низким социальным статусом или «петухов».

Представители интернет-портала 72.RU попросили бизнесмена Пригожина рассказать о наборе добровольцев в зону спецоперации из особой страты заключенных, так называемых «опущенных» или «петухов». Буквально его спросили, «почему некоторых тюменских осужденных с низким социальным статусом, в народе именуемых «обиженными», не включают в списки для отправки на СВО, в чем причина такой дискриминации».

«У всех социумов есть определенные правила, по которым они живут. Например, в Америке принято, что мужики трахают друг друга в задницу. В некоторых африканских племенах мужчины складывают свои причиндалы в высушенную скорлупу от фасолевого растения, а в Японии принято наклонять тело в знак уважения. У всех свои правила», - приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Далее Пригожин рассказал, что по тюремным правилам с лицами с низким социальным статусом (по лагерным формулировкам «петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями») не надо здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке. То есть все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло. Остальные заключенные все вместе общаются и живут одним социумом, «петухи» же – отдельно.

Более того, по мнению бизнесмена, во время боевых действий крайне затруднительно разделить эти категории граждан и, например, сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулеметный расчет». Потому что жизнь во время СВО диктует новые условия и не определено, в падлу ли подавать «петуху» пулеметную ленту или перебинтовать раненого «гребня».

«Для того чтобы избежать данных неудобств, мы не берем «петухов» в ЧВК «Вагнер». Мы рекомендовали сформировать из них отдельную «петушиную дивизию», которая, несомненно, проявит высокий боевой дух. Если коротко, среди бойцов ЧВК «Вагнер» «петухов» нет, а информацией о других подразделениях я не обладаю», - подытожил свой ответ журналисту Евгений Пригожин.