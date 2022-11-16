Мы рекомендовали сделать для опущенных отдельную «петушиную дивизию» — Пригожин

Image 16+
Мы рекомендовали сделать для опущенных отдельную «петушиную дивизию» — Пригожин
Военные новости
Евгений Пригожин

Отвечая на очередные вопросы СМИ о новобранцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, предприниматель Евгений Пригожин констатировал тот факт, что среди бойцов легендарной частной военной компании нет осужденных с низким социальным статусом или «петухов».

Представители интернет-портала 72.RU попросили бизнесмена Пригожина рассказать о наборе добровольцев в зону спецоперации из особой страты заключенных, так называемых «опущенных» или «петухов». Буквально его спросили, «почему некоторых тюменских осужденных с низким социальным статусом, в народе именуемых «обиженными», не включают в списки для отправки на СВО, в чем причина такой дискриминации».

«У всех социумов есть определенные правила, по которым они живут. Например, в Америке принято, что мужики трахают друг друга в задницу. В некоторых африканских племенах мужчины складывают свои причиндалы в высушенную скорлупу от фасолевого растения, а в Японии принято наклонять тело в знак уважения. У всех свои правила»,  - приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд». 

Далее Пригожин рассказал, что по тюремным правилам с лицами с низким социальным статусом (по лагерным формулировкам «петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями») не надо здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке. То есть все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло. Остальные заключенные все вместе общаются и живут одним социумом, «петухи» же – отдельно. 

Более того, по мнению бизнесмена, во время боевых действий крайне затруднительно разделить эти категории граждан и, например, сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулеметный расчет». Потому что жизнь во время СВО диктует новые условия и не определено, в падлу ли подавать «петуху» пулеметную ленту или перебинтовать раненого «гребня».  

«Для того чтобы избежать данных неудобств, мы не берем «петухов» в ЧВК «Вагнер». Мы рекомендовали сформировать из них отдельную «петушиную дивизию», которая, несомненно, проявит высокий боевой дух. Если коротко, среди бойцов ЧВК «Вагнер» «петухов» нет, а информацией о других подразделениях я не обладаю», - подытожил свой ответ журналисту Евгений Пригожин. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мы рекомендовали сделать для опущенных отдельную «петушиную дивизию» — Пригожин

Сегодня, 22:34

Военный экономист Кеупп прогнозирует поражение России в следующем году

Вчера, 20:13

Эксперт: Вывод российских войск из Херсона будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте

11-11-2022, 13:03

Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек

10-11-2022, 14:58

«Старше Эдды»: В районе Кременной возобновились тяжелые бои, ВСУ наступают крупными силами

8-11-2022, 14:13

Эксперт Киммейдж обозначил срок возможного перемирия между Россией и Украиной

8-11-2022, 10:33

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

6-11-2022, 20:58

Клупов считает, что ВС РФ реализуют хитрый план против ВСУ в Херсонской области

5-11-2022, 11:08

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО

4-11-2022, 12:29

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

30-10-2022, 13:33

В эфире украинского телемарафона заявили, что следующей целью России является «превращение Украины в сухопутную страну»

28-10-2022, 11:33

Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов

26-10-2022, 12:18

ВСУ перебросили САУ Krab к Новой Каменке и создали опасность для ВС РФ в Бериславе

26-10-2022, 11:03

Военкор Поддубный проинформировал о мощных артиллерийских дуэлях на Донецком направлении

25-10-2022, 11:58

Военный эксперт Шурыгин объяснил, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать

24-10-2022, 08:58

Пригожин: уверенная и слаженная работа противника не мешает бойцам ЧВК «Вагнер» двигаться вперед

23-10-2022, 21:42

Продвигаемая Смольным компания НПО «Спецматериалы» попала в скандал с поставкой некачественных бронежилетов

21-10-2022, 14:37

Смолянина с грыжами в позвоночнике прямо с больничного отправили на фронт

20-10-2022, 11:27

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

19-10-2022, 14:04

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

17-10-2022, 19:27

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга
  • Вчера, 21:01

«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой
  • Сегодня, 14:33

Мобилизованные мужчины из Новосибирска написали рапорты с отказом служить на передовой

Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.

В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
  • Вчера, 20:10

В Самарской области в 2,6 раза увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным

СКритик Соседов высказался о музыкальном творчестве певцов Леонида Агутина и SHAMAN
  • 14-11-2022, 17:08

СКритик Соседов высказался о музыкальном творчестве певцов Леонида Агутина и SHAMAN

Сергей Соседов решил поделится своим мнением о месте музыканта Леонида Агутина и певца Ярослава Дронова (SHAMAN) на российской сцене. Мнение

«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга
  • Вчера, 21:01

«Мы никому не нужны». Украинские переселенцы рассказали, почему они хотят уехать из Петербурга

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут

Лолита призналась, что когда-то была влюблена в украинского президента Владимира Зеленского
  • 14-11-2022, 11:23

Лолита призналась, что когда-то была влюблена в украинского президента Владимира Зеленского

Российская эстрадная певица Лолита Милявская долгое время хранила молчание по поводу политической ситуации. В Киеве у артистки оставались мама и

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербург может вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности Смольного
  • Сегодня, 19:35

Петербург может вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности Смольного

Петербург рискует вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности подконтрольных Смольному служб. Синоптики прогнозируют снегопад и образование

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон
  • 14-11-2022, 12:18

Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Херсоне - городе, который уже полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины. О визите

Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым
  • Вчера, 12:23

Украинским военным удалось взять под контроль сухопутный коридор в Крым

ВСУ удалось полностью взять под контроль сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил аналитик Дмитрий Снегирев, пишет «Военное дело». Он отметил, что

Командование ВСУ планирует взять в окружение российскую армию на берегу Днепра
  • 14-11-2022, 12:23

Командование ВСУ планирует взять в окружение российскую армию на берегу Днепра

ВСУ планируют наступление на Запорожском направлении и собираются окружить российскую группировку на берегу Днепра. Из этого следует, что Киев будет